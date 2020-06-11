شيما صابر تقلد محمد هنيدي على تيك توك.. شاهد

نشرت المذيعة شيما صابر تحدي تيك توك الجديد عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيما صابر مع إحدى صديقاتها وهما يقلدان صوت محمد هنيدي في كارتون تيمون وبومبا " لما للدنيا تديك ظهرها".

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، الاسبوع الماضي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.





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ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.