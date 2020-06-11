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أخبار العالم

بومبيو يبحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة تشجيع الحل التفاوضي في ليبيا

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:11 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أ ش أ
 بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خطوات إنهاء النزاع في ليبيا وتشجيع الحل السياسي التفاوضي في البلاد.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن بومبيو وجوتيريس ناقشا كذلك الحاجة الملحة لتجديد الآلية الإنسانية عبر الحدود السورية، وأهمية تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.
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