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سيارات

بإضافات جديدة.. الإعلان عن مسار رالي داكار 2021 اليوم في السعودية

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:01 م
رالي داكار
رالي داكار
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عزة عاطف
بعد نجاح تنظيم النسخة الأولي في يناير الماضي، تنفرد المملكة العربية السعودية بتنظيم النسخة الثانية من سباق السيارات الأشهر «رالي داكار 2021».

وفي ظل ما تشهده المملكة من أزمات تفشي فيروس كورونا التاجي يعد المؤتمر المقرر انعقاده اليوم عبر تقنية "الفيديو كول" لإعلان مسار وتفاصيل سباق السيارات الأشهر رالي دكار هو الحدث الأبرز خلال الفترة الحالية.

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يناقش المؤتمر الإضافات الجديدة التي سيتميز بها الحدث عن سابقه، والتي تتضمن الإعلان عن المسار الجديد للرالي ونقطة الانطلاق والنهاية، والعديد من التفاصيل المهمة.

وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير «عبد العزيز بن تركي الفيصل» وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي  الأمير «خالد بن سلطان العبدالله الفيصل» رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، و«يان لو مونيير» المدير التنفيذي لمنظمة A.S.O، و«ديفيد كاستيرا» مدير سباق رالي داكار.

شهدت النسخة السابقة من رالي داكار متابعة إعلامية كبيرة على مستوى العالم، حيث بثت السباق 190 قناة من مختلف البلدان، وتمت تغطيته على أكثر من 1100 موقع إخباري ورياضي.

انعقدت النسخة الأولى من رالي داكار لعام 2020 في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير الماضي، حيث فاز بها متسابق الراليات المخضرم الإسباني كارلوس ساينز بحصوله على المركز الأول عن فئة السيارات.

كما حصل الأمريكي ريك برابك على المركز الأول عن فئة الدراجات النارية، فيما حقق التشيلي إجناسيوس كاسالي المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية، إضافة إلى فوز الروسي أنردي مارجينوف في فئة الشاحنات، فيما حقق الأمريكي كايسي كوراي المركز الأول في فئة السايد باي سايد.
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