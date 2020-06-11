تحديد موعد استئناف بطولة دورى أبطال أوروبا

كشفت صحيفة فرنسية موعد استئناف بطولة دورى أبطال أوروبا بعد توقفها منذ مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد.





وأكدت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية فإن بطولة دورى أبطال أوروبا سيعود من جديد في 3 أغسطس المقبل بمباريات دور ثمن النهائي بين ليون الفرنسي ويوفنتوس، برشلونة امام نابولى، وريال ممدريد ضد مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ يواجه تشيلسي.









وستقام مباريات دور ثمن النهائي خلال الفترة من 3 حتى 10 أغسطس بينما تلعب مباريات ربع النهائي يوم 12 من نفس الشهر، وتم تحديد شكل جديد للبطولة، حيث ستقام مباريات دور ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة وفي دولة واحدة سيتم اختيارها.





كما تم تحديد موعد مباريات النهائي، حيث ستقام يوم الأحد 23 أغسطس في العاصمة البرتغالية لشبونة أو فرانكفورت الألمانية.





واختتمت الصحيفة تقريرها أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس عودة الجماهير حتى لو بشكل بسيط لمنع رفع كأس دوري أبطال أوروبا بدون حضور جماهيري.