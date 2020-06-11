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وزير الدولة للاعلام: مد عمل المحلات التجارية لمدة ساعة حتى ٦ مساء

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:43 ص
الدكتور أسامة هيكل
الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
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كـريـم الـخـطـيـب - محمود مطاوع
أكد الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن مد عمل المحلات التجارية لمدة ساعة حتى ٦ مساء.

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام"، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية". 


واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" الأسبوع الماضي، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذلك ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، وإجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، كما تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها. 

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