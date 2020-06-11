وزير الدولة للاعلام: مد عمل المحلات التجارية لمدة ساعة حتى ٦ مساء

واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" الأسبوع الماضي، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذلك ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة،

وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف

، كما تم عرض مقترحات

بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها.

وإجراءات