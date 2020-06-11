مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجليها فى حريق بشقة بمساكن القطامية

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية بمساكن القطامية بالقاهرة الجديدة، والذى أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجليها.









وكانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق التهم شقة سكنية بمساكن القطامية بالتجمع الأول.









على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الشقق المجاورة بالعقار، وتم استخراج أسرة من ٤ أفراد مصابين بحالات حروق واختناق، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، بينما لقيت السيدة مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة.









وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسطوانة البوتاجاز هي السبب فى الحريق، وتم تحرير محضر بالحادث، وكلفت النيابة العامة المعمل الجنائى بإعداد تقرير عن سبب الحريق.