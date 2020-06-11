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خطط مرنة..وزير الإعلام: امتحانات الثانوية العامة بداية من 21 يونيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:45 ص
الدكتور اسامة هيكل
الدكتور اسامة هيكل
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كـريـم الـخـطـيـب - محمود مطاوع
أكد الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن عقد امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم 21 يونيو المقبل.

وتابع الدكتور أسامة هيكل، من خلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة للإعلام المذاع على التليفزيون المصري، إن كل الخطط الموضوعة من قبل الدولة تتميز بالمرونة الكافية لتتماشي مع أي موقف طارئ.

وأكد أن كل دولة تتعامل مع الأمر وفقًا لظروفها، ولكن الثابت والمؤكد والمشترك بين العالم كله هو ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية واتابع ثقافة التباعد الاجتماعي.

وأوضح استمرار حركة الحظر علي المواطنين ستبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحًا اعتبارًا من الأحد المقبل.
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