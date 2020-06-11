الاتحاد الإفريقي وفرص التحديات.. انعقاد الصالون السياسي الرابع لـ تنسيقية الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يوم الجمعة المقبل، الصالون السياسي الرابع، تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي.. فرص وتحديات"، لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه القارة السمراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها القارة والمنطقة.
وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سوف يتم بث الجلسة النقاشية "لايف" في تمام السابعة مساء، يوم الجمعة المقبل، على الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ويشارك في الصالون السياسي الرابع، النائية داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والمهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، الدكتورة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الاحزاب، وإيهاب دعبس عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وتدير الجلسة نشوى الشريف.