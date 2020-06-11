تشجير الكورنيش.. محافظ كفر الشيخ يناقش ملف تطوير مصيف بلطيم.. صور

عقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة تطوير مصيف بلطيم، ومتابعة آخر التطورات والمستجدات في أعمال رصف شوارع العاصمة.





أوضح محافظ كفر الشيخ ، أنه تم تشكيل لجنة للتطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم ضمن جهود الدولة المصرية في عمليات التطوير التي تشمل جميع خدماتها ومرافقها ومدنها، تشمل زراعة الأشجار على الكورنيش، وإقامة المقاعد.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن التطوير سيتضمن تمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار واستكمال سور الكورنيش والخدمات الشاطئية، وإعادة تطوير المحلات والأكشاك، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين خلال فصل الصيف من كل عام.





وأشار إلى أن، أهم المحاور الأساسية ضمن خطة المحافظة تطوير مصيف بلطيم، وشوارع المحافظة، وذلك لإظهار المحافظة بشكل حضاري يليق بها، وتحقيق السيولة والحركة المرورية للمواطنين.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من المسئولين.



