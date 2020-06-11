لجان يومية لرصد أي سلبيات فى المستشفيات ومتابعة أسر العزل المنزلي بالمنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الاجتماع الدوري لمناقشة أخر المستجدات والاجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة ، ووكيل مديرية الصحة ، ومدير عام الطب الوقائي بالمديرية.









حيث استعرض وكيل وزارة الصحة موقف المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا من حيث أعداد المصابين والمتعافين وتم مراجعة جميع الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقتها لتعليمات وزارة الصحة ، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس.





و شدد محافظ المنوفية علي استمرار عمل لجان المتابعة اليومية علي المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإنتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم بالاضافة إلي رصد أي سلبيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .





وفي ذات السياق قامت اليوم اللجنة المشكلة برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بالمرور علي مستشفي السادات العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار المخصص لإستقبال الحالات المصابة ، حيث تبين للجنة أن إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفي 50 سرير بالإضافة إلي وجود 4 أسرة بالعناية المركزة وأن إجمالي عدد الأطقم الطبية بالمستشفي 218 طبيب بالاضافة الي 215 ممرض





كما تأكدت اللجنة بمتابعة وتوزيع العلاج علي المصابين بالعزل المنزلي وتوعيتهم من خلال لجنة مكافحة العدوي ، لجنة الجودة ، لجنة إدارة المستشفي ، كما قامت اللجنة بإجراء اتصالا هاتفيا بأحد حالات العزل المنزلي وتم التأكد من صحة زيارة الادارة الصحية له ومتابعته منزليا وكذا المخالطين واعطائهم العلاج وفقا للبروتوكول المعد لذلك



