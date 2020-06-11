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مرأة

تناولها فورًا.. أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:29 م
خضراوات
خضراوات
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نهى هجرس
مع حرارة الصيف التي تجفف أجسادنا، من الضروري تناول الأطعمة المعبأة بكميات كبيرة من المغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة، وفي الصيف نميل إلى التعرق كثيرًا مما يجعلنا نشعر بالجفاف ونختبر أيضًا مستويات منخفضة من الطاقة مما يجعلنا نشعر بالبطء وبالتالي، من المهم أن نعتني بأجسادنا من خلال تناول النوع المناسب من الأطعمة.


ووفقا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الأطعمة التى يجب تناولها فى الصيف:

- الخيار 
الخيار غني بالعناصر الغذائية الهامة ومضادات الأكسدة ويحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف القابلة للذوبان، ارتفاع نسبة الماء في الخيار يجعله غذاءً مثاليًا لتناوله خلال أشهر الصيف الحارة.


- اللبن الرائب 
يعزز عملية الهضم الصحية ويحسن المناعة ويوفر بشرة صحية ومتوهجة، عند تناول اللبن الرائب، يكون له تأثير تبريد على الجسم، وهذا هو السبب في أنه يستهلك أكثر في الصيف.




- الخضراوات الورقية
الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس هي قوة من العناصر الغذائية ومحتوى عالٍ من الماء وعند الاستهلاك ستحافظ على جسمك باردًا ورطبًا خلال أشهر الصيف.


- الكرفس 
يحتوي الكرفس أيضًا على نسبة عالية من الماء ويحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك والفولات التي ستبقيك مستمرًا خلال أشهر الصيف الحارة.
 

- السلمون 
يجب أن يكون السلمون جزءًا من نظامك الغذائي في الصيف لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء ويحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية، وسيحافظ على صحتك ورطوبتك في الصيف. 
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