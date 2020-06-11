تناولها فورًا.. أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

في الصيف نميل إلى التعرق كثيرًا مما يجعلنا نشعر بالجفاف ونختبر أيضًا مستويات منخفضة من الطاقة مما يجعلنا نشعر بالبطء وبالتالي، من المهم أن نعتني بأجسادنا من خلال تناول النوع المناسب من الأطعمة. مع حرارة الصيف التي تجفف أجسادنا، من الضروري تناول الأطعمة المعبأة بكميات كبيرة من المغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة، و









ووفقا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الأطعمة التى يجب تناولها فى الصيف:





- الخيار

الخيار غني بالعناصر الغذائية الهامة ومضادات الأكسدة ويحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف القابلة للذوبان، ارتفاع نسبة الماء في الخيار يجعله غذاءً مثاليًا لتناوله خلال أشهر الصيف الحارة.









- اللبن الرائب



يعزز عملية الهضم الصحية و يحسن المناعة ويوفر بشرة صحية ومتوهجة، عند تناول اللبن الرائب، يكون له تأثير تبريد على الجسم، وهذا هو السبب في أنه يستهلك أكثر في الصيف.

















- الخضراوات الورقية



الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس هي قوة من العناصر الغذائية ومحتوى عالٍ من الماء وعند الاستهلاك ستحافظ على جسمك باردًا ورطبًا خلال أشهر الصيف.











- الكرفس

يحتوي الكرفس أيضًا على نسبة عالية من الماء ويحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك والفولات التي ستبقيك مستمرًا خلال أشهر الصيف الحارة.





- السلمون