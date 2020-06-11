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برلمان

في ظروف فيروس كورونا.. رئيس الوفد: مؤتمر "أحداث ليبيا وسد النهضة" يفرضه علينا الواجب الوطني

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:13 م
رئيس حزب الوفد المستشار
رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة
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معتز الخصوصى - عمرو سيد
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن عقد اجتماع لطرح رؤية الوفد بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة يأتي في ظل ظروف فيروس كورونا، لكن يفرضه الواجب الوطني نحو حزب الوفد العريق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

وأضاف أبو شقة أن حزب الوفد هو بيت الأمة بيت الوطنية المصرية بيت المصريين جميعا بيت الكفاح، وتاريخه يمتد إلى أكثر من مئة عام للدفاع عن الوطن والمواطن.

وأشار أبو شقة إلى أن هذا الاجتماع العاجل والطارئ يحمل رسائل ودلالات واضحة منها أن حزب الوفد هو حزب ديمقراطي يقوم على الرأي والرأي الآخر وأي قرار يخرج يكون بالإجماع ومن خلال مؤسسات الحزب ورئيس الحزب لا يستطيع أن يتخذ قرارا بشكل فردي ولكن يصدر من خلال مناقشة.

وأوضح أبو شقة أن هذا الاجتماع يشهد جميع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا وتطبيق التباعد ما يؤكد أن حزب الوفد عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن تكون التضحية بالنفس أمرًا زهيدًا.
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