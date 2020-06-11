محامي حمدي النقاز يكشف حقيقة انتقاله إلى الترجي التونسي

كشف أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب فريق سودوفا الليتواني، عن موقف اللاعب من العودة إلى الدوري التونسي من جديد.
وقال محامي النقاز في تصريحات عبر "إذاعة موزاييك" التونسية، إنه لا يوجد أي اتفاق بين اللاعب وإدارة الترجي للالتحاق بفريق "باب سويقة" بالموسم المقبل.
وكان اسم حمدي النقاز ارتبط خلال الفترة الأخيرة بالعودة إلى الدوري التونسي، ويرغب الثنائي الترجي والنجم الساحلي في انتداب اللاعب.
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رحل حمدي النقاز عن الزمالك في منتصف الموسم الجاري بعد خلافات كبيرة مع الزمالك، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة الأمر الذي جعل محامي اللاعب يقدم شكوى رسمية ضد النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أصدر قرارًا بفرض عقوبة مادية ضد الزمالك يقدر بمليون و250 ألف دولار.
جدير بالذكر أن النقاز انتقل إلى صفوف الزمالك في يناير 2018 قادمًا من صفوف النجم الساحلي ليحقق مع الفريق الأبيض بطولة كأس مصر في مناسبتين بجانب تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.