تمهيدًا لاستلامه.. محافظ الوادي يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، يرافقه حنان مجدي نائب المحافظ مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، والذي أنتهي تطويره وأعمال التشطيبات النهائية به.





ووجه المحافظ بعقد اجتماع لمجلس إدارة المركز الأحد القادم وذلك لعرض ومناقشة كافة الشئون المتعلقة به لاستلام المركز، تمهيداَ لتشغيله لاستقبال الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجه ايضا بسرعة فرش وتأثيث مباني الإقامة الملحقة بالمركز المخصصة لإقامة أسر رواد المركز خلال فترة تأهيلهم.





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كما وجه بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الحديقة الخلفية للمركز لاستغلالها في إقامة ملعب رياضي وتجهيزه بما يتناسب مع قدرات رواد المركز.

وأكد الزملوط بأن المشروع يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل ، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، بجانب الاستفادة من عائدها لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات المستحقة.