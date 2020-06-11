AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تمهيدًا لاستلامه.. محافظ الوادي يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالخارجة

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:19 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادي الجديد، يرافقه حنان مجدي نائب المحافظ مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، والذي أنتهي تطويره وأعمال التشطيبات النهائية به.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع لمجلس إدارة المركز الأحد القادم وذلك لعرض ومناقشة كافة الشئون المتعلقة به لاستلام المركز، تمهيداَ لتشغيله لاستقبال الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجه ايضا بسرعة فرش وتأثيث مباني الإقامة الملحقة بالمركز المخصصة لإقامة أسر رواد المركز خلال فترة تأهيلهم.

اقرأ أيضًا:
كما وجه بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الحديقة الخلفية للمركز لاستغلالها في إقامة ملعب رياضي وتجهيزه بما يتناسب مع قدرات رواد المركز.
وأكد الزملوط بأن المشروع يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل ، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، بجانب الاستفادة من عائدها لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات المستحقة.
تمهيدًا لاستلامه.. محافظ الوادي يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالخارجة
تمهيدًا لاستلامه.. محافظ الوادي يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالخارجة
تمهيدًا لاستلامه.. محافظ الوادي يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالخارجة
تمهيدًا لاستلامه.. محافظ الوادي يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالخارجة
تمهيدًا لاستلامه.. محافظ الوادي يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالخارجة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة

محافظ الوادي الجديد: بدء تنفيذ مجمع المصالح الحكومية عقب عيد الفطر

محافظ الوادي الجديد يسمح بإصدار تراخيص بناء جديدة.. ويوجه بحصر الجراجات

محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة تجهيز مخيم بئر جناح لاستقبال السياحة

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد وزارة الري تطوير نظم الري للمزارعين

ترشيحاتنا

بالأبيض المكشوف .. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

بإطلالة شبابية وكاب.. نادية الجندى تبهر متابعيها بالكاجوال

إنهاء إجراءات الصلاة والدفن.. رئيس جامعة القاهرة ينعي أستاذ الفلسفة الإسلامية بدار العلوم

يطبق من 14 يونيو لنهاية الشهر.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الإجراءات الاحترازية من كورونا

تأجيل طرح أغنية أحمد سعد مع حسن شاكوش بسبب نقابة المهن الموسيقية.. والاول يعلق| فيديو

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية .. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

وفاة أمين صندوق نقابة العلميين متأثرا بفيروس كورونا.. تفاصيل

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

تأجيل طرح أغنية أحمد سعد مع حسن شاكوش بسبب نقابة المهن الموسيقية.. والاول يعلق| فيديو

بديل الفياجرا.. فوائد الكركم مذهلة لـ الرجال

الحكومة: استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفول السوداني ؟

تناولها فورًا.. أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

بالأعشاب والعسل.. خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا