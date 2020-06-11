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حوادث

مصرع سيدة في تصادم سيارة ودراجة نارية بالحوامدية

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:43 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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ندى حمودة - أحمد مهدي
لقيت سيدة مصرعها في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بطريق الحوامدية في الجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفية على طريق الحوامدية، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال.


وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية ووفاة سيدة في الحادث.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير الدراجة النارية على الطريق اصطدمت بها السيارة مما ادي الي سقوطها.

نتج عن الحادث وفاة سيدة، وتم نقلها للمشرحة، وتحرر المحضر اللازم.

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