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أخبار البلد

جراحة عاجلة لمصاب بـ كورونا.. أبطال المستشفيات التعليمية يسطرون ملاحم يومية بـ الساحل

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن قيام الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة بالعديد من التدخلات الجراحية العاجلة لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة إن مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) تقدم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى المتواجدين بها بما يشمل التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة والقسطرة وعمليات الولادة وجلسات الغسيل الكلوى على أيدى فرق طبية على مستوى عال من التدريب بما يشمل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الطاقم الطبي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأفاد د. عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي بأن أحد المرضى المحتجزين بالمستشفى كحالة كورونا ايجابية بدء يشكو من آلام مبرحة وبعد الكشف تبين وجود التهاب حاد وغرغرينا بالزائدة الدودية تستدعى التدخل الجراحى العاجل وقام  بإجراء الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى ويضم الجراحين د. مصطفي الجبالي ود.
أحمد الخولي وأخصائى التخدير د. احمد عبد الغني
والتمريض هند محمود وحالة المريض مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية على مدار الساعة.

وقال د. محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي أن اليوم تم خروج ثلاث حالات جديدة بعد تعافيها حيث كانوا محتجزين بالمستشفى وتلقوا علاجهم لمدة 15 يوم نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من ايجابى إلى سلبى وينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى. ومن ضمن الحالات التى تعافت هي حالتي أب وأم خروجوا اليوم بعد أن خرج أبنائهم الثلاثة أول أمس وهذا من الأمور الإيجابية التى رفعت الروح المعنوية لباقى المرضى ولجميع العاملين بالمستشفى.

من ناحية أخرى قال د. محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى أن المستشفى شهدت اليوم أول حالة ولادة قيصرية لأحد المصابات بفيروس كورونا المستجد والمحتجزة بالمستشفى وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبى متميز ويضم :
د. النساء د. حامد ياسين  والتخدير د.حنان فخر الدين ود.الاء ابو الحسن والتمريض مس سميره شعبان ولبنى راشد والعمال فايزة الشحات وعزة بلاقيطى
وتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.
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