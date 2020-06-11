بـ فستان محتشم.. هبة مجدى بإطلالة تبرز أنوثتها والجمهور: ارحمينا
الخميس 11/يونيو/2020 - 10:37 م
نشرت الفنانة هبة مجدى
صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت الفنانة هبة مجدى
بإطلالة انيقة ومحتشمة مرتدية فستانا باللون الاخضر الغامق الذى يميل الى الزيتي، ونسقت معه حذاء جلد "بوت" باللون الاسود، وهو ما زاد من أناقتها وابرز انوثتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدى
فى الماكياج على جمال بشرتها مع وضع لمسات ناعمة من أحمر الشفاه باللون الترابية وتزيين العيون باللون الاخضر.
ونالت هبة مجدى بعض التعليقات الايجابية على الصورة من متابعينها :" ارحمينا من حلاوتك.. اكتر واحدة محترمة".