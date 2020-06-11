بـ فستان محتشم.. هبة مجدى بإطلالة تبرز أنوثتها والجمهور: ارحمينا

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدى فى الماكياج على جمال بشرتها مع وضع لمسات ناعمة من أحمر الشفاه باللون الترابية وتزيين العيون باللون الاخضر.





ونالت هبة مجدى بعض التعليقات الايجابية على الصورة من متابعينها :" ارحمينا من حلاوتك.. اكتر واحدة محترمة".







