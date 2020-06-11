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الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا: الرئاسة قالت لى انت ابننا وهنكرمك

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:23 م
الطبيب
الطبيب
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عبد الخالق صلاح
وجه الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم بسبب علاجه لمصابي كورونا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بعد قرار الدولة بعلاجه على نفقتها.


وقال "سامي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "الرئاسة تواصلت معي وأكدت لى، أنت ابننا مش هنسيبك وأنت دفعت ثمن كبير، والرئيس مهتم إنك ترجع تشوف تاني، وهيكرمك".

وأشار إلى أنه خرج من المركز الطبي وسيقوم باستكمال علاجه بالمنزل، وهناك تحسن كبير في حالته.

وعلى المستوى المهني والمعيشى، قال: "الأمور صعبة جدًا والظروف والمستقبل غير واضح.. لو شفت هيبقى فيه طريق، ولو مشفتش هيبقى فيه طريق تاني، وأنا مش عارف هعيش إزاى، وهقدر أشوف ابني إزاى.. ابنى يحيى لديه 3 أشهر، وآخر مرة شوفته كان عنده أسبوعين". 
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