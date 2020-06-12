إيناس عز الدين تشارك متابعيها بفيديو جديد على تيك توك

وظهرت إيناس عز الدين، فى الفيديو تتقمص أحد الشخصيات وهى تضحك بصوت مرتفع، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





وكانت الفنانة إيناس عز الدين تعرضت لحادث سير خطير على طريق الساحل الشمالي، ونقلت على أثره للمستشفى، وأجريت عدة عمليات جراحية وتحسنت حالتها بشكل كبير ومازالت مستمرة في رحلة العلاج حتى تتعافى بشكل كامل.





وفي سياق آخر، تستكمل إيناس عز الدين، نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة عقب تعافيها بشكل نهائي بعد أن أوقفت أعمالها خلال الفترة الماضية بسبب الحادث الذي تعرضت إليه.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ايناس عز الدين مسلسل "سلسال الدم" الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته الفنانة عبلة كامل ومنة فضالى ورياض الخولى واخراج مصطفى الشال وتأليف مجدى صابر.



