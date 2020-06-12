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رياضة

فتحي مبروك يوضح الفارق بين منتخب مصر 90 و 2018 .. ويؤكد: عدم الالتزام سبب هزائم مونديال روسيا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن سر تألق اللاعبين خلال مونديال 90 هو الوحدة والتماسك بين جميع لاعبي المنتخب دون النظر عن أنه يلعب للأهلي أو الزمالك،.

وأشار مبروك خلال حديثه ببرنامج "ملعب أون" إلي أن في هذا التوقيت الالتزام كان كبير للغاية من جانب الجميع، حيث أن ابراهيم حسن كان يجلس في نفس غرفة أحمد رمزي، فجميع اللاعبين سواء من الأهلي أو الزمالك يجلسون في غرف واحدة، ولكن ما حدث في كأس العالم الأخير كان مهزلة بمعني الكلمة.

 واضاف: "أفضل مباراة بالنسبة لنا في مونديال 90 هي مباراة منتخبنا أمام هولندا، حيث أنني كنت مدرب مساعد للكابتن محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب حينها، مشيرا إلي أن كوبر المدير الفني للمنتخب في مونديال 2018 لم يستطع التحكم في اللاعبين ولا الالتزام بتعليماته أو التركيز خلال المباريات". 

وتابع: "سمعت أن هناك بعض اللاعبين بكأس العالم الماضي كانوا يتقاضون مبالغ مالية من أجل الإدلاء ببعض التصريحات لبعض القنوات".

وأختتم: "كما أن البعض كان يأتي له زيارات خارجية، فطبيعي أن نشاهد هذه المهزلة التي حدثت خلال البطولة والهزيمة في الـــ 3 مباريات".
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