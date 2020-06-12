أدوبي تطلق تطبيق Photoshop Camera.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة Adobe الأمريكية الرائدة فى تطوير برامج الجرافيك والتصميم والمونتاج، عن تطبيقها الجديد Photoshop Camera المجاني، بمجموعة فلاتر مميزة و جديدة، كما أفادت الشركة بأن التطبيق سيكون متاحًا على أجهزة الأندرويد والـ IOS .





وبحسب موقع theverge التقني، يتميز تطبيق Photoshop Camera الجديد بالتقاط صور رائعة وبتأثيرات مميزة من خلال مجموعة الـ Filters المتوافرة لديه، بداية من إمكانية تحديد الخلفية الموجودة فى الصورة والتعديل عليها، و غيرها من الكثير من الأدوات التى تمكنك التعديل على صورتك باحترافية.





يذكر أيضًا بأنه يمكنك من خلال استخدام التطبيق الجديد التحكم فى درجات ألوان للصورة والتشبع ودرجات التباين والوضوح والإضاءة وغيرها الكثير من العناصر الموجودة فى الصورة، والتقاط صور رائعة ومميزة من خلال استخدام مجموعة التأثيرات التى ترغب فى التقاط صورة بها.





ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أدوبي، أن الشركة تسعي من خلال االتطبيق الجديد أن توفر مميزات برنامج الفوتوشوب إلى الكاميرا مباشرة، ومن المتوقع أن تعمل الشركة على إدماج تطبيقها الجديد فى تطبيق الكاميرا الأصلي الذي تأتى به الهواتف.





وتعتزم شركة أدوبي إضافة المزيد من الفلاتر والتأثيرات على تطبيقها الجديد فى المستقبل، حيث تهدف الشركة إلى جذب المزيد من المستخدمين من خلال تطبيقات بسيطة ومجانية، على أمل أن ينضم االبعض منهم إلى تطبيقاتها المدفوعة، حتي يكون متاحًا لهم استخدام المزيد من الأدوات والمميزات التى توفرها تطبيقات الشركة.