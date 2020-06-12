أمريكا: سنخفض عدد قواتنا في العراق قريبا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها العسكرية في العراق خلال الأشهر المقبلة، مؤكدةً أن واشنطن لا تسعى لوجود عسكري دائم في العراق.





وأضافت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة الخارجية العراقية: "ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية".





وتابعت: "الولايات المتحدة تؤكد على أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقًا في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على اساس الاتفاقات المتبادلة".





واستطردت: "التزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين".



