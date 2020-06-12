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اقتصاد

مخزونات النفط الأمريكية ترتفع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
ارتفعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، على غير المتوقع الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وزادت شركات التكرير وارداتها، خاصة من السعودية، في حين انخفضت الصادرات إلى مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت 5.7 مليون برميل لتبلغ 538 مليون برميل لكن هذا الرقم لا يشمل الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية، أما الطلب على المنتجات المكررة فقد سجل ارتفاعا، لكنه لا يزال أدنى بكثير من المستويات الطبيعية.

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أظهرت وثيقة أسعار أمس الخميس أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام التي تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يوليو، حددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر يوليو عند متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة ستة دولارات عن الشهر السابق.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر يوليو عند 20 سنتا للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 6.70 دولار عن الشهر السابق.
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