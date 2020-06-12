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رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة لـ عصام الحضري.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:24 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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مصطفى كرم

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق الشكر للكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق بعد مساندته له في اصابتة ابنته زينة الغندور بفيروس كورونا المستجد

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا "شكرا للنجم الكبير عصام الحضري".

وأعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بـ فيروس كورونا.

ونشر خالد الغندور يوم الأحد الماضي ، نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، بعد أن أجراه للاطمئنان على حالته الصحية.


بعد إصابة ابنته بكورونا.. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا الفترة القادمة


وأجرى خالد الغندور، تحاليل pcr التي توضح الإصابة بـ فيروس كورونا، حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.

خالد الغندور يوجه رسالة لـ عصام الحضري.. شاهد
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