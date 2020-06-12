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أخبار العالم

بإجمالي 11903 حالات.. البحرين تسجل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:52 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11903، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

ووصلت دراسة علمية إلى أن بعض أشكال نزلات البرد قد تساعد في توفير مناعة داخل جسم الشخص للحماية من فيروس كورونا، وطبقا لبحث خبراء المناعة ، فإن الحماية تستمر ضد الفيروس المستجد حتى 17 عاما.


ويؤكد الباحثون أن المرضى الذين سبق لهم الإصابة بنزلات البرد، من فصيلة فيروسات بيتاكورون، قد يكون لديهم مناعة أو قد يعانون من شكل أخف من المرض.

وتسبب فيروسات Betacoronavirus، وخاصة OC43 و HKU1 نزلات البرد الشائعة ولكن أيضًا التهابات شديدة في الصدر لدى كبار السن وأصغر المرضى.

وتتماثل هذه الفئة مع العديد من السمات الجينية في الفيروسات التاجية Covid-19 و MERS و SARS، والتي تنتقل جميعها من الحيوانات إلى البشر.

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