الحكومة: إزالة 12425 مخالفة بناء و17986 تعد على أراض زراعية وإحالة 5 آلاف حالة للنيابة العسكرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، فى تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.





وأشار الوزير فى التقرير إلى أن الجهات المُختصة خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 9 يونيو الجاري، أزالت 12425 مخالفة بناء، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة بمساحة تقدر بـ 4579568 م2، و6147 إزالة تمت على مساحة 1064821 م2 من الأملاك الخاصة.





وفيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 17986 مخالفة، بواقع 1700 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 16286 حالة تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3800 فدان.





وكشف الوزير، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5020 حالة، خلال الفترة المشار إليها.





ووفقا للتقرير، سجل إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس الماضي وحتى 7 يونيو الجاري، نحو 5 ملايين طن بمتوسط يومي 59.5 ألف طن، وجاءت 48% من هذه الكمية من نصيب إقليم القاهرة الكبرى، و26% منها في منطقة الدلتا، و13% في مدن الصعيد، و9 % في الساحل، بينما 3.3 % من كمية المخلفات التي تمت إزالتها في مدن القناة.





من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكل أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار المحليات في المحافظات المختلفة في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.