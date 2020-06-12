إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالعسيرات فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة علي مشاجرة أصيب فيها 4 اشخاص بجروح وكدمات متفرقة بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز العسيرات.

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تم نقل المصابين لمستشفي العسيرات المركزي، ومستشفي سوهاج الجامعي للعلاج، وتم ضبط 2 فرد روسي صناعة محلية بحوزة الطرفين.

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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة ناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات، وانتقل الي مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة نشوب معركة بين كل "عبد الله.ح"، ٢١ عامًا عامل، و "حشمت.ا" ٦٠ عامًا عامل، مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، و طرف ثان "عبد الله.ح" ٢٧ عامًا عامل، و "حموده.م" ٦٥ عامًا عامل، مصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وجري نقل المصاب الثاني لمستشفي سوهاج الجامعي.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما 2 فرد صناعه محلية، واتهم الطرفان بتعدي كلًا منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتلت النيابة العامة التحقيقات.







