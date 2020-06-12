التعليم في أسبوع.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي .. شوقي يعلن جدول الثانوية العامة المعدل ويسمح للطلاب بآداء 3 امتحانات منزليا .. ويطالب التنظيم والادارة بإصلاح الأوضاع المالية للمعلمين

* نسبة النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 98% .. و 25 ألف نتيجة

* تدشين منصة إلكترونية جديدة لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مجانًا تحت شعار "ثانوية دوت نت"









فمع بداية الاسبوع ، أعلنت وازرة التربية والتعليم نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 ، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بلغت ٩٨٪؜.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لقد إجتاز هذه الامتحانات مليون و١٥٥ ألفا من الطلاب.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه تم حجب حوالي ٢٥ ألف نتيجة فقط ، لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو لمشاكل تقنية أثناء الامتحان.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي المعلنة اليوم للفصل الدراسي الثاني فقط ، أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معًا.





و وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بخصوص نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 .





وقال وزير التربية والتعليم : إلى طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي .. كل من ظهرت نتيجته (أيًا كانت الدرجات او الألوان الظاهرة في النتيجة) فهو "ناجح ومنقول إلي الصف الأعلي".





وأضاف وزير التربية والتعليم : من حجبت نتيجته ، عليه أن يرسل إلينا وصف للحالة علي الرابط الذي سيتم نشره هذا الاسبوع ، لكي نبحث حالته وتقرر ما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هو خطأ فني.





كما عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال هذا الاسبوع مؤتمرًا صحفيا أعلن خلاله عددا من القرارات بشأن امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 21 يونيو 2020 .





حيث كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن آلية جديدة سوف تطبق لأول مرة هذا العام في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2020.





حيث قال وزير التربية والتعليم ، أنه تقديرا لظروف وتوترات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيفا للعبء على طلاب الثانوية العامة ، تقرر أن تكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" .





وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا القرار سيتم تطبيقه وفقا للضوابا الآتية:

- سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بإمتحان مواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من إمتحان اللغة العربية يوم 21 يونيو 2020، على أن يجيب عليه الطلاب ويكون موعد تسليمه مرة اخرى متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد ١٢ يوليو.





- سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بإمتحان مادة التربية الوطنية ، فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم 14 يوليو 2020 ، ، على أن يجيب عليه الطلاب في المنزل ، ويكون موعد تسليمه مرة اخرى متزامن مع موعد امتحان يوم ٢١ يوليو.









كما زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خبرا سارا لطلاب المدارس الدولية في مصر بشأن الامتحانات القومية التي كانوا منالمفترض ان يؤدونها مع زملاءهم الدارسين في مدارس التعليم العام العادية.









حيث قال وزير التربية والتعليم : سنعفي طلاب المدارس الدولية من القدوم الى لجان الامتحانات وقت امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية و التربية الوطنية.





وأضاف قائلا : قررنا انه في يوم 21 يونيو يتولى مندوب عن كل مدرسة دولية بعد الساعة الواحدة ظهرا التوجه الى لجنة الامتحان لاستلام بوكليت امتحان العربي والدين لتسليمه للطلاب الذين يتولوا الاجابة عليه من المنازل ثم يسلموه مرة اخرى بعد 20 يوم في مدرستهم.





وقال وزير التربية والتعليم : نفس الشئ في التربية الوطنية ، فسوف يتم تسليم الطلاب بوكليت امتحانها يوم امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، على ان يسلموه في اللجنة اخر يوم في الامتحانات.





وأعلن الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل تكون المواعيد كالتالي :

شهدت وزارة التربية والتعليم العديد من الأخبار و الأحداث والتصريحات والقرارات الهامة ، التي لفتت انتباه المهتمين بشأن التعليم قبل الجامعي في مصر على مدار الاسبوع .

الاحد 21 يونيو : اللغة العربية

الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الاحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية

الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية





وأعلن الوزير ايضا عن تدشين منصة إلكترونية جديدة لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أثناء المؤتمر الصحفي للوزارة الذي عُقد اليوم، الأحد، أنه يمكن الوصول لهذه المنصة الجديدة من خلال الضغط هنا





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وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذه المنصة متوفرة مجانا حتى انتهاء الامتحانات بدعم من البنك الاهلي المصري كشريك استراتيجي ، لافتا إلى أن هذه المنصة تقدم فيديوهات على مستوى عالي تمت مراجعتها من جانب الوزارة ، وكل مراجعة فيها ملخص مكتوب بشكل راقي جدا





وعرضت وزارة التربية والتعليم فيلم يكشف كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتأمين أول امتحانات ثانوية عامة في زمن كورونا .









وقد أعلن هذا الفيلم المعلومات التالية :





- سوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية جميع المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 سواء الطلاب أو المراقبين أو المصححين.





سيتم توزيع جميع مستلزمات الوقاية بالمجان ، مع التأكيد على تعقيم اللجان قبل و بعد الامتحان يوميا ، وتطهير وحدات الكنترول والتصحيح يوميا ، وتقليل عدد الطلاب لـ 14 طالبا في اللجنة للحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب.





-يبلغ عدد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام وصل لـ 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية .





-على طلاب الثانوية العامة ضرورة الوصول إلى لجنة الامتحان يوميا قبل موعد الامتحان بساعتين منعا للتزاحم .





- سيتم توقيع الكشف على طلاب الثانوية العامة لقياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة ، مع الكشف عن بطاقة كل طالب





-سيسمح فقط بالدخول للطالب الذي لا تظهر عليه أي اعراض ، وسيمر الطلاب ببوابات تعقيم قبل الدخول الى لجنة الامتحان.





- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول والسماعات والكتب والأجهزة الالكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام .





-سوف يتم توزيع 33 مليون كمامة على كل الطلاب والعاملين في اللجان





- توزيع 7 ملايين جوانتي للمراقبين والموظفين ، واكياس بلاستيكية لتغطية الاحذية لجميع الطلاب والعاملين





- توفير تهوية جيدة – مسافة امنة – تعقيم مستمر – اشراف طبي بلجان امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الصحة





و وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تحذيرات هامة لطلاب الثانوية العامة، بمناسبة قرب امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر انطلاقها رسميا بعد أسبوعين وتحديدا يوم 21 يونيو 2020.





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وتمثلت هذه التحذيرات فيما يلي:





- ممنوع أن يذهب الطالب إلى اللجنة متأخرا عن الساعة التاسعة صباحا وإلا لن يسمح له بدخول الامتحان وسيعتبر غائبًا.





- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول والسماعات والكتب والأجهزة الإلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.





- على كل طالب إحضار البطاقة حيث سيتم الكشف عن بطاقة كل طالب قبل الدخول إلى اللجان.





- ممنوع للطلاب أن يقوموا بعمل تجمعات لا داخل المدرسة ولا حول اللجان للمراجعة بعد كل الامتحان.





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن هناك حالات محددة يمكن بموجبها للطالب تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الكاملة.









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وقال وزير التربية والتعليم إن هذه الحالات هي :









1- يمكن تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي لفيروس كورونا بأي منطقة.









2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع وجود ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.









وأضاف وزير التربية والتعليم : في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحي" لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقًا للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.









وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.





و عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والجهات المعنية بتعقيم وتركيب بوابات التعقيم وموردي أدوات التعقيم لجميع مقرات الامتحان (لجان سير الامتحان/ مقرات لجان النظام والمراقبة / مقرات لجان الإدارة/ مقرات تقدير الدرجات)، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.





وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اهتمام الوزارة بآليات التعقيم لا يقتصر على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات / العاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة) لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى.





وأوضح أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم ( تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردى وواقى الوجه الشفاف (للملاحظين و المقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.





وأشار إلى أن إجابة الطالب بالمنزل على المواد التى لا تضاف للمجموع ليس اختبار ولكن تقييم لما تم تحصيله وتساعد الطالب على تقييم نفسه وعدم تسليم الكراسة فى الموعد المحدد لتسليمها أو فقدها يعتبر الطالب راسبًا فى المادة وله الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثانى كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.





وناشد الطلاب بضرورة التعاون التام مع المسئولين باللجنة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وكذلك الحفاظ على الكراسات الامتحانية التى يتسلمها الطالب للمواد التى لا تضاف للمجموع والإجابة عليها بالمنزل بنفسه حتى يكون نفس خطه فى باقى المواد.





وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن لجان الإدارة قد بدأت اليوم الأربعاء 10/6/2020 فى توزيع خطابات الندب للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات .





و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، بدء من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات ، تسهيلًا على السادة المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.





وحددت وزارة التربية والتعليم حالات قبول الاعتذارات فيما يلي :





1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2. أجازة بدون مرتب(المستند الدال على ذلك).

3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4. نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.





وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الاسبوع ، أنه تمت إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل طلبات التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا





وأوضحت وزارة التربية والتتعليم أنه يمكن لأولياء الأمور التسجيل إلكترونيا باستخدام بيانات الرقم القومي للطفل المتقدم، وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها، وتحديد المحافظة.





وأضافت أنه يمكن لولي الامر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة على نوعية تعليم على نوعية تعليم واحدة فقط "رسمي عربي – رسمي لغات".





وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية .. أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة سوف تجعل طلاب الدبلومات الفنية 2020 يؤدون امتحان التربية الدينية من المنازل.





وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن هذا القرار يأتي في إطار المساواة بين طلاب الدبلومات الفنية وطلاب الثانوية العامة فيما يخص المواد غير المضافة للمجموع.





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وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : أنه يستم تسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية في اللجان ليجيبوا عليه من المنازل ، مشيرًا إلى أنه سيكون على الطلاب اعادة تسليم الامتحان بعد الاجابة عليه يوم 28 يوليو 2020.





وعلى جانب آخر .. تحددت وزارة التربية والتعليم ضوابط عقد امتحان الدور الثاني ، وكذلك الاختبار التكميلي لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية .





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وبالنسبة لـ امتحانات الدور الثاني للصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي :





قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستكون عبارة عن امتحان متعدد التخصصات في ورقة واحدة تضم المواد الاساسية (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – اللغة الاجليزية)





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات الدور الثاني ستكون فيما درسه الطالب اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة 15 مارس ، وسيكون زمن الاجابة 3 ساعات ، وذلك للطالب الذي لم يتقدم بالمشروع البحثي الذي كان مطلوبا عن الفصل الدراسي الثاني ، أو حصل على عدم اجتياز في المشروع البحثي المقدم.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن احتياز الطالب للمشروع البحثي يعني حصوله على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% بما تعادل 50% من نتيجة العام الدراسي كله ، وبالتالي يعتبر حصوله على الدرجة الصغرى لانتقاله إلى الصف الاعلى ، وبناءا عليه فإن الطالب الذي تغيب بعذر مقبول ، أو تغير دون عذر وتقدم بالمشروع البحثي للفصل الدراسي الثاني وتم اجتيازه يعتبر ناجحا ومنقولا للصف الاعلى.





وبالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع ومادة المستوى الرفيع بجميع الصفوف الدراسية :

فأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يكتفي بتقييم الطالب عن الفترة التي قضاها بداية من الفصل الدراسي الثاني وحتى فترة تعليق الدراسة وذلك كدرجات اعمال السنة ، وفي حالة عدم الاجتياز في التقييم بمجموع الفصلين الدراسيين ، يعقد له امتحان منزلي في ورقة امتحانية واحدة بتلك المواد ويتم انعقاده وفقا للمواعيد التي تحددها كل مديرية على ألا يعقد اختبار تحريري داخل المدارس.





وبالنسبة للصف الثالث الاعدادي :

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي تغيب بعذر مقبول ، وتقدم بالمشروع لابحثي للفصل الدراسي الثاني واجتازه ، يعتبر ناجحا بحصوله على الدرجة الصغرى لانتقاله إلى الصف الاعلى وله حرية الاختيار في دخول الامتحان التكميلي ، ويعقد في كل مادة دراسية وفق مواصفات الورقة الامتحانية المخصصة للفصل الدراسي الاول وطبقا لما ورد بقرار التقويم الشامل 313 لسنة 2011 وتعديلاته.









وبالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي :

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب يعتبر نجاحا ومنقولا للصف الاعلى لكل من ظهرت نتيجته عبر الموقع الرسمي للوزارة ، مشيرةً إلى أنه لابد أن يتقدم الطالب الذي لم تظهر نتيجته في الامتحان الالكتروني بشكوى عبر الموقع الالكتروني للوزارة.





أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الطالب الذي أدى الامتحان الالكتروني ولم تظهر نتيجته عبر الموقع الرسمي للوزارة او الطالب الذي لم يتقدم بمشروعه البحثي من فئات (المنازل ، والخدمات وغيرهم) ، يحق له التقدم بمشروع بحثي واحد من قائمة المشروعات التي تم اعلانها سابقا وذلك وفق الاجراءات التي تحددها كل مديرية





وخلال نفس الاسبوع .. عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدة موضوعات على رأسها تحديث الهيكل المؤسسي للوزارة واستعداد الوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والجهاز.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أن ملف تطوير التعليم يأتي كواحد من أهم 3 ملفات تحظى باهتمام السيد رئيس الجمهورية مع الصحة والإصلاح الإداري وبالتالي فإصلاح التعليم يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الإداري، وذلك في إطار قيام الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.

وأكد وزير التربية والتعليم أن وجود هيكل مرن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكنها من أداء دورها المحوري في إصلاح وتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري، وخاصًة فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق نظام التعليم الجديد يعد أمر بالغ الأهمية.