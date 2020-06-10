ممنوع التجمعات.. تعليمات من التعليم للمعلمين بشأن تقديم اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2020

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع مديري عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية ، شددت خلالها على التنبيه على منع السادة المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بمختلف تخصصاتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام الدراسي 2019/2020 ، من التوجه لمقار لجان الادارة لتقديم اعتذارات عن المشاركة في اعمال الامتحانات بشكل يدوي.





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حيث قررت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها الرسمية ، أن يتم تقديم الاعتذارات فقط من خلال المندوب المفوض من جهة العمل ، وذلك منعا للتزاحم تنفيذا للاجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحالات التي يسمح فيها للمعلمين بالإعتذار عن المشاركة في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2020 تتمثل في :





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-الاجازات المرضية : وهنا لابد من تقديم الاوراق المطلوبة (اعتذار من العضو المكلف – اصل الاجازة المرضية المعتمدة من القومسيون الطبي





– صورة البطاقة الشخصية – اصل التكليف)





-السيدة التي لها طفل رضيع : الاوراق المطلوبة هنا (اعتذار من العضو المكلف – صورة البطاقة – شهادة ميلاد الطفل – اصل التكليف)





-في حالة تكليف الزوج و الزوجة : وهنا تكون الاوراق المطلوبة (اعتذار من العضو المكلف – التكليف الاصلي للزوج والزوجة – صورة البطاقة للزوج والزوجة)



