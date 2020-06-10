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تعليم

ممنوع التجمعات.. تعليمات من التعليم للمعلمين بشأن تقديم اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2020

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:34 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع مديري عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية ، شددت خلالها على التنبيه على منع السادة المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بمختلف تخصصاتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام الدراسي 2019/2020 ، من التوجه لمقار لجان الادارة لتقديم اعتذارات عن المشاركة في اعمال الامتحانات بشكل يدوي.


حيث قررت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها الرسمية ، أن يتم تقديم الاعتذارات فقط من خلال المندوب المفوض من جهة العمل ، وذلك منعا للتزاحم تنفيذا للاجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحالات التي يسمح فيها للمعلمين بالإعتذار عن المشاركة في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2020 تتمثل في :

-الاجازات المرضية : وهنا لابد من تقديم الاوراق المطلوبة (اعتذار من العضو المكلف – اصل الاجازة المرضية المعتمدة من القومسيون الطبي

 – صورة البطاقة الشخصية – اصل التكليف)

-السيدة التي لها طفل رضيع : الاوراق المطلوبة هنا (اعتذار من العضو المكلف – صورة البطاقة – شهادة ميلاد الطفل – اصل التكليف)

-في حالة تكليف الزوج و الزوجة : وهنا تكون الاوراق المطلوبة (اعتذار من العضو المكلف – التكليف الاصلي للزوج والزوجة – صورة البطاقة للزوج والزوجة)

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 في أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

وتبلغ أعداد اللجان التي سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.
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