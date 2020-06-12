ولادة قيصرية لمصابتين بكورونا في الحجر الصحى بكفر الدوار.. صور

شهد مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار إجراء حالتى ولادة قيصيريتين لمريضتين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وتعد هذه ثالث حالة ولادة تشهدها المستشفى منذ أن تم تخصيصها للحجر الصحى بقرار من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يوم 15 من شهر أبريل الماضى.





أعلن الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى الحجر بكفرالدوار عن قيام قسم النساء والتوليد بالمستشفى بإجراء عمليتي ولادة قيصرية لمريضتين بالحجر الصحى.





وأضاف أن الحالة الأولى ايمان ياسر١٩ سنة من الإسكندرية والثانية شيماء صالح من كفر الشيخ ٢٤سنة والحالتين أنجبتا طفلين "إسلام- سمير" واستقرار الحالة الصحية للمواليد والأمهات حيث أكدت آخر عينات التحاليل سلبية الحالة.





ولفت مدير الحجر الصحى بكفر الدوار إلى أن المستشفى شهد من قبل إجراء أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بعد ١١ عاما من عدم الإنجاب يوم الإثنين الموافق أول يونيو.













‌وأوضح مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار بأنه تم إجراء التجهيزات بغرفة العمليات والحضانة وطبيب التخدير والولادة وتحضير أكياس بلازما قبل إجراء حالات الولادة بفترة





وأضاف مدير الحجر الصحى بكفر الدوار بأنه تم إجراء عملية التوليد للمريضة المصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحى بكفر الدوار من خلال طاقم يشهد له الجميع بالكفاءة وهم كل من:" الأطباء الدكتور إسلام إبراهيم أخصائي التخدير ،و الدكتورة سعديه سعيد غالي أخصائية النسا ،والدكتور محمد عبد المنعم النجار أطفال".





وأشار إلى مشاركة أمهر طاقم تمريض فى إجراء حالتى الولادة وهن" مس شيماء ورباب مرسى ،و احلام جمال ،و إيمان عيد، وإيمان الروبى و وداد صبحى أطفال و هاجر الصافى وأمنية حنفى ".



