بلوك جذاب.. هبة مجدى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

نشرت الفنانة هبة مجدى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , ظهرت فيها بلوك جذاب .
علقت هبة مجدى على الصورة قائلة : يومكم سعيد 💛
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
محترمة ومحبوبه
ماشاء الله عليكي
اجمل فنانه مصريه وعربيه
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يذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي.