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فن

بلوك جذاب.. هبة مجدى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:45 م
هبة مجدى
هبة مجدى
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مريم عزت
نشرت الفنانة هبة مجدى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , ظهرت فيها بلوك جذاب . 

علقت هبة مجدى على الصورة قائلة : يومكم سعيد 💛

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

 محترمة ومحبوبه 

ماشاء الله عليكي

اجمل فنانه مصريه وعربيه

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يذكر ان الفنانة هبة مجدى شاركت في بطولة  مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجى تامر مرسي.




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