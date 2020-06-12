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فن

على وجهها.. نانسي زيدان تبدع في رسم «عبد الغفور البرعي وفاطمة»

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:05 م
عبد الغفور البرعى
عبد الغفور البرعى وفاطمة
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مريم عزت
نشرت نانسى زيدان احد مشاهير تيك توك، عبر حسابها بالموقع الاجتماعى للفيديوهات، فيديو جديدا لها. 

وظهرت نانسى بشكل "عبد الغفور البرعي (نور الشريف) وزوجته فاطمة (عبلة كامل) من مسلسل " لن اعيش فى جلباب ابى " , مستخدمة الماكياج فى الوصول الى هذا الشكل. 

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وعلقت نانسى على الفيديو: "حتى فاطنة وعب غفور بيتخانقو عادي اهو .. #لن_اعيش_في_جلباب_ابي #عبدالغفور_البرعي #عبدالغفور_فاطمة".

واشتهرت فتاة تيك توك نانسي زيدان بتقليد وجوه المشاهير بالرسم على وجهها من خلال الميك اب، ومن أبرز من قامت برسمهم "عادل إمام، محمد صلاح، ويوسف الشريف ونادية الجندي. 


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