على وجهها.. نانسي زيدان تبدع في رسم «عبد الغفور البرعي وفاطمة»





وظهرت نانسى بشكل "عبد الغفور البرعي (نور الشريف) وزوجته فاطمة (عبلة كامل) من مسلسل " لن اعيش فى جلباب ابى " , مستخدمة الماكياج فى الوصول الى هذا الشكل.





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وعلقت نانسى على الفيديو: "حتى فاطنة وعب غفور بيتخانقو عادي اهو .. #لن_اعيش_في_جلباب_ابي #عبدالغفور_البرعي #عبدالغفور_فاطمة".





واشتهرت فتاة تيك توك نانسي زيدان بتقليد وجوه المشاهير بالرسم على وجهها من خلال الميك اب، ومن أبرز من قامت برسمهم "عادل إمام، محمد صلاح، ويوسف الشريف ونادية الجندي.







