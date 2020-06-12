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أخبار العالم

بعد 3 شهور .. صلاة الجمعة تعود لمساجد الكويت .. والخطبة عن الإجراءات الاحترازية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:48 م
خطيب الجمعة في المسجد
خطيب الجمعة في المسجد الكبير بالكويت
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محمود نوفل
شهدت اليوم مساجد الكويت أول صلاة جمعة بعد 3 أشهر من توقفها؛ في إطار إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.


جدير بالذكر أن التلفزيون الرسمي بالكويت بث خطبة صلاة الجمعة بمسجد الدولة الكبير، ألقاها أستاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت محمد العصيمي، بعنوان "تعاونوا ولا تهاونوا"، وسط حضور العاملين بالمسجد دون جمهور.


وشددت خطبة "العصيمي" على التعاون واتباع الإرشادات الصحية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين؛ من أجل عبور الكويت من أزمة تفشي فيروس كورونا.


وكانت مساجد الكويت قد شهدت الأربعاء الماضي عودة الحياة اليها، حيث فتحت  أبوابها للصلاة بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.


وأدت أعداد كبيرة من المواطنين الصلاة في نحو 830 مسجدًا بعموم البلاد، وفق إجراءات استثنائية؛ أبرزها ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.
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