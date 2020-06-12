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أخبار العالم

8 دقائق من الرعب والعار.. ترامب يكشف شعوره حيال مشهد قتل جورج فلويد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:58 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مقطع الفيديو المسجل لوقائع مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، خنقا، على يد شرطي، شكّل له "8 دقائق من الرعب والعار".

وأفرجت السلطات الأمريكية، على أحد ضباط شرطة مينيابوليس، الأربعة المتهمين بقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، وذلك عقب دفع كفالة بقيمة 750 ألف دولار.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أُفرِج عن توماس لين، مساء أمس الأربعاء من سجن مقاطعة هينيبين، بعد أن اتهم بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد من الدرجة الثانية.

وأكد محامي لين، إيرل جراي، أن موكله وافق على الكفالة بشروط وعاد إلى منزله، لافتا إلى أنه من المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددًا في 29 يونيو.

ووُجه لكل من جيه ألكسندر كوينج وتو ثاو نفس التهم في 3 يونيو، فيما تم إتهام ضابط الشرطة ديريك شوفين الذي حثا على رقبة فلويد لمدة تسع دقائق تقريبًا، تهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية، ويواجه عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن.

وخرج آلاف الأشخاص في عدد من المدن الأمريكية ودول العالم للتعبير عن غضبهم من عنصرية الشرطة الأمريكية وتقديرهم لفلويد.
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