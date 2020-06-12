لشكه فى سلوكها.. يمزق جسد زوجته ويضرم النيران فى جثتها لإخفاء جريمته بالقاهرة

لعب الشيطان برأس موظف بعد أن أدخل الشك الدائم فى سلوك زوجته، ولم يشعر بنفسه إلا وهو يسدد لها عدة طعنات بسكين المطبخ ولم يكتف بذلك بل قام بإضرام النيران فى الشقة ظنا منه إخفاء معالم جريمته ولاذ بالهرب صحبته طفلتيه إلى أن تم القبض عليه وكشف ملابسات الحادث.





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بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى شقة بعقار سكنى دائرة قسم شرطة الظاهر، على الفور تم توجيه ٥ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب التى تسببت فى احتراق ربة منزل بداخل الشقة.





فيما انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من المعاينة وجود سيدة فى العقد الثالث من عمرها بجثتها آثار ٣ طعنات وآثار حروق بجسدها، تم التحفظ على الجثة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه لبيان سبب الجريمة.





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ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وفر هاربا عقب الحادث وبصحبته طفلتيه، تم تحديد مكان اختبائه بإحدى شقق أقاربه بمدينة دار السلام، تم ضبطه.





وقد أقر المتهم فى أقواله أنه ارتكب الجريمة لشكه فى سلوكها مشيرا إلى أنه سبق وأن قام بتطليقها وبالفعل انفصلا عدة أشهر ثم عاد لردها مرة أخرى، إلا أنهما كانا دائما التشاجر.





وأضاف المتهم فى اعترافاته بأنه ليلة ارتكابة الجريمة وقعت مشاجرة مع زوجته فقمت بإضرام النيران فى الشقة بعد أن سددت لها ٣ طعنات وفررت مع طفلتي من مسرح الحادث ، إلى أن تم ضبطه وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.





وقد استمع رجال المباحث إلى اقوال شهود العيان من الجيران حيث أكدوا أن الزوجين كانا دائما التشاجر وأصواتهما كانت تعلو خلال مشاجرتهما، وليلة الحادث استشعرنا رائحة دخان من شقتهما فهرولنا مسرعين لمحاولة إخماد النيران لكننا لم نتمكن فقمنا بإبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور وقوات الحماية المدينة بالقاهرة واكتشفنا بعدها عثورهم على جثة جارتهم، لكن لم نتخيل إلى أن خلافات الزوجية قد تهوى بالزوج لقتل زوجته مهما كان الأمر، تم تأييد اقوالهم والعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.