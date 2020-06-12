فاروق الباز: الدراسات تشير لانتهاء أزمة كورونا آخر العام الحالي .. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إنه من أزمة فيروس كورونا واستغل هذه الفترة في الانتهاء من كتابه الجديد، موضحا أن الكتاب يشرح تفاصيل المشروعات التي خدمت مصر والصحراء الغربية والاقتراحات التي قدمت وممر التنمية. استفادتفاصيلالمشروعات









وأضاف " فاروق الباز " خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا تيوز" أنه يتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا قبل نهاية العام الحالي، بناء على تصريحات الأطباء والعلماء المتخصصين نتيجة الأبحاث والدراسات التي خرجت بشأن الأزمة.





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