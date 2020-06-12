AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فاروق الباز: الدراسات تشير لانتهاء أزمة كورونا آخر العام الحالي .. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:23 م
العالم المصري فاروق
العالم المصري فاروق الباز
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إنه استفاد من أزمة فيروس كورونا واستغل هذه الفترة في الانتهاء من كتابه الجديد، موضحا أن الكتاب يشرح تفاصيل المشروعات التي خدمت مصر والصحراء الغربية والاقتراحات التي قدمت وممر التنمية.


وأضاف "فاروق الباز" خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا تيوز" أنه يتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا قبل نهاية العام الحالي، بناء على تصريحات الأطباء والعلماء المتخصصين نتيجة الأبحاث والدراسات التي خرجت بشأن الأزمة.

اقرأ أيضا

وأوضح عالم الفضاء المصري، أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أن العلم مهم ولابد من الاهتمام بالأبحاث العلمية خلال الفترة القادمة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقرارات التي تصدرها الحكومة بشأن جائحة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب أزمة كورونا.. أبو العينين يوجه رسالة مهمة للإعلاميين.. فيديو

أخبار التوك شو.. مجلس الوزراء: استمرار الحظر الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك.. أحمد موسى يفاجئ المشاهدين بخدمة مجانية في شم النسيم غدا

محمود عبد الرحمن الصعيدي: دور النشر سيتغير تعاملها مع الكتب بعد أزمة كورونا

فاروق الباز: الوصول إلى لقاح ضد كورونا حاليا صعب.. والحديث عن تخليق الفيروس «تضييع وقت»

الوصول إلى لقاح حاليا صعب.. فاروق الباز: تكوين فيروس كورونا غامض ..فيديو

فاروق الباز: العالم سيتغير إلى الأفضل بعد كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

اطمأن من السكان على أحوالهم.. السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم.. صور

لجنة مكافحة كورونا: إعلان نتائج مؤكدة لعلاج الفيروس خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

أصحاب الفصيلة A الأكثر تضررا.. دراسة علمية تكشف تأثير كورونا على الدم

السعودية تقرر منع العمل تحت أشعة الشمس حتى سبتمبر المقبل

عن طريق سيارة مفخخة.. مخطط لاغتيال النائبة التونسية عبير موسى

"التأمين الصحي" تحذر من تحصيل رسوم لعلاج كورونا أو رفض الحالات

AdvertisementS

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بـ فيروس كورونا

علاج كورونا بالوصفات الشعبية.. ماذا قال خطيب المسجد النبوي عن أصحابها؟

كشف ألاعيب أردوغان.. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت توجه رسالة للرئيس السيسي بشأن ليبيا

مذبحة في الإسماعيلية.. فلاح يمزق زوجته الحامل وأطفاله وينتحر| التفاصيل الكاملة

بعد سؤاله عن ابنته المصابة بـ كورونا.. خالد الغندور يدعو لـ مصطفى شوبير

طبيب: البلازما ليست علاجا لكورونا وفنانة شهيرة لم يستجب جسدها لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

من داخل سيارتها.. أروى تثير الإعجاب بهذه الإطلالة

بعد تعافيها من كورونا.. أول صورة لـ إيمان العاصي برفقة ابنتها