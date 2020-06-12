بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

لفتت ابنة احمد زاهر الأنظار أيضا بماكياجها الجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، كما تميز بالألوان الترابية البسيطة المتناسقة مع لون بشرتها وابتعدت عن استخدام الألوان الصاخبة.









وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها.