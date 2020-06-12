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مرأة

بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت الفنانة الشابة ليلى ابنة الفنان احمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.

خطفت أبنة احمد زاهر الأنظار فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت تيشيرت باللون الكحلى البسيط وبنطلون جينز ازرق وهو ما جعل إطلالتها كاجوال انيقة ومميزة.


لفتت ابنة احمد زاهر الأنظار أيضا بماكياجها الجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، كما تميز بالألوان الترابية البسيطة المتناسقة مع لون بشرتها وابتعدت عن استخدام الألوان الصاخبة.


وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها.

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Bringing back the old with @mawlah.eg 🖤🔱

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