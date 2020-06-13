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بين الناس

بنخاف نمشي.. أهالي قرية قطيفة بالشرقية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد حسين، المقيم فى قرية قطيفة العزيزية مركز منيا القمح محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.


ويقول فى شكواه: "نعانى من انتشار الكلاب الضالة بقرية العمارية بكثافة مما يشكل تهديدا على الأهالي"، موضحا أن "هذه الكلاب تقوم بمهاجمة المارة أثناء الذهاب لقضاء حاجتهم ناهيك عن النباح والإزعاج طيلة الليل".


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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