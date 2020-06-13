بنخاف نمشي.. أهالي قرية قطيفة بالشرقية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

استغاث المواطن محمد حسين، المقيم فى قرية قطيفة العزيزية مركز منيا القمح محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.









ويقول فى شكواه: "نعانى من انتشار الكلاب الضالة بقرية العمارية بكثافة مما يشكل تهديدا على الأهالي"، موضحا أن "هذه الكلاب تقوم بمهاجمة المارة أثناء الذهاب لقضاء حاجتهم ناهيك عن النباح والإزعاج طيلة الليل".









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