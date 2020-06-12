مصرع رضيع ونجاة طفلين في حريق بشقة بمدينة السلام .. تفاصيل

انقذت العناية الالهية أسرة من زوجين وطفليهما من موت محقق بينما لقى طفلهما الأصغر مصرعه اختناقا إثر حريق التهم شقتهم بمدينة السلام.





اقرأ ايضا: حدث ليلا.. إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل بالجيزة





تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى شقة بمساكن اسبيكو بمدينة السلام









على الفور تم توجيه ٤ سيارات إطفاء نجحت في إنقاذ الأب والأم وطفلين من الموت حرقا ، بينما لقى نجلهما الأصغر واسمه يوسف على " عامين " مصرعه إثر اختناقه نتيجة الدخان الكثيف.





ونجحت القوات فى إنقاذ الاب والام ونجليهما وحالتهم مستقرة، وتم التحفظ على جثة الطفل ، وتحرر محضر بالحادث وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.



