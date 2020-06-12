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حوادث

مصرع رضيع ونجاة طفلين في حريق بشقة بمدينة السلام .. تفاصيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:55 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
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كتب محمد صبرى
انقذت العناية الالهية أسرة من زوجين وطفليهما من موت محقق بينما لقى طفلهما الأصغر مصرعه اختناقا إثر حريق التهم شقتهم بمدينة السلام.

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تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى شقة بمساكن اسبيكو بمدينة السلام 


على الفور تم توجيه ٤ سيارات إطفاء نجحت في إنقاذ الأب والأم وطفلين من الموت حرقا ، بينما لقى نجلهما الأصغر واسمه يوسف على " عامين " مصرعه إثر اختناقه نتيجة الدخان الكثيف.

ونجحت القوات فى إنقاذ الاب والام ونجليهما وحالتهم مستقرة، وتم التحفظ على جثة الطفل ، وتحرر محضر بالحادث وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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