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رياضة

الهاني سليمان: أخلاقي وتربيتي لا تسمح لي بالتفويت.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 04:32 ص
الهاني سليمان
الهاني سليمان
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محمد رشاد
نفى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة تهمة "التفويت" الشهيرة المتعلقة بمباراة فريقه السابق الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة والتي تسببت في هبوط المصرية للاتصالات الذي كان يدربه حينها حسام حسن.


وقال الهاني في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على قناة "أون تايم سبورت": "أخلاقي وتربيتي لا تسمح بذلك كان خطأً مثل أي خطأ لحارس مرمى.. وحسام حسن تفهم الأمر".

وعن خطوة انتقاله لسموحة، أجاب: "بداية المفاوضات كانت عن طريق حسام حسن المدير الفني السابق للفريق ثم بعد ذلك من خلال فرج عامر رئيس النادي.. ولم أتردد في التوقيع".
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