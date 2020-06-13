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رياضة

أهلي جدة يفاوض كارلوس إدواردو نجم الهلال

السبت 13/يونيو/2020 - 10:56 ص
كارلوس إدواردو
كارلوس إدواردو
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محمد السعيد
دخل نادي أهلي جدة في مفاوضات مع كارلوس إدواردو نجم فريق الهلال، لضمه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية، أن فلادان ميليوفيتش المدير الفني لفريق أهلي جدة، منح إدارة ناديه، الضوء الأخضر لضم كارلوس إدواردو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن هناك بعض الخلافات حول الأمرو المادية بين إدارة الأهلي ووكيل كارلوس إدواردو لكن يمكن تجاوزها في حال وجود رغبة حقيقية من جانب الطرفين في اتمام الصفقة.


وينتهي عقد كارلوس إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد، دون الرجوع لإدارة ناديه.

وشارك كارلوس إدواردو مع الهلال في 19 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 11 هدفا.
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