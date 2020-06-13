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رياضة

نادي النصر: نرفض مد عمل اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة عاما آخر

السبت 13/يونيو/2020 - 12:44 م
نادي النصر
نادي النصر
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يسرى غازى
أكد أحمد الأحمر، عضو مجلس إدارة  نادى النصر، رفض أعضاء الجمعية العمومية لمقترح مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة لمدة عام آخر.


كانت اللجنة الأوليمبية أرسلت طلبا عبر اتحاد الكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإجراء الانتخابات وفقا للقانون المعدل رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ على أن تكون لمدة عام.


وقال أحمد الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "المد عاما آخر للجنة الخماسية المؤقتة قرار خاطئ ويتعين أن تجرى انتخابات مجلس إدارة وهذا حق أصيل للجمعية العمومية في الاختيار وفيفا لن يفرض علينا ويجبرنا على شيء لا تريده عمومية الجبلاية".


وأضاف: "ينبغي أن تكون فقط اللائحة الخاصة بالجمعية العمومية غير مخالفة للائحة الفيفا، على ألا تخالف أيضا قانون الرياضة والميثاق الأوليمبي وتسير وفقا لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧".


وعن إجراء انتخابات الجبلاية قال إن ما ترغب فيه الجمعية العمومية ألا يتعارض شكل إجراء الانتخابات مع قانون الرياضة ولائحة الفيفا والميثاق الأوليمبي، لافتا إلى أن الجمعية العمومية سوف توافق على أى شكل من الأشكال يتم التوافق عليه من قبل الثلاث جهات سواء بإجراء الانتخابات لمدة عام أو 4 سنوات.


يذكر أن لغطا يدور بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب، وسارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بشأن مواعيد انتخابات مجلس إدارة للجبلاية القادم وعدم التوافق حتى الآن على إجرائها وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ أو لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.
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