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تعليم

دعم مبدأ فكر خارج الصندوق لتصميم البوستر الخارجى.. ندوة بفنون تطبيقية حلوان

السبت 13/يونيو/2020 - 12:34 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
في إطار مبادرة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان "معاك لسوق العمل.. من البيت" نظمت الكلية ندوة دعم مبدأ فكر خارج الصندوق لتصميم البوستر الخارجى، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.


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أوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب أن المبادرة تهدف إلى تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة  من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح لتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطه بالمهارة والموهبة والابداع والعمل الدؤوب، ويتم عقد هذه الندوات أون لاين لتشجيع الطلاب على البقاء في المنزل. 
         
وقد حاضر في الندوة المصمم سامح حكيم، وتضمنت المحاور الآتية:
     

١- التوافق بين العلم والتطبيق
٢-صناعة الإعلان الخارجي
٣- الكثافة الإبداعية والنوع البصري لإعلان الطريق
٤- الموقع والتأثير النبي علي تصميم الإعلان الخارجي

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي يحرص قسم الاعلان برئاسة ا.د. سلوى محمود على تقديمها لطلاب الفرقة الرابعة لتأهيلهم لسوق العمل... وجدير بالذكر أن هذه الدورات تتم تحت إشراف ا.د. عطيات الجابري الاستاذ المتفرغ بقسم الإعلان. 
   
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