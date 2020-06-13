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رياضة

لمتابعة معدلات الإنجاز.. أشرف صبحي يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.. صور

السبت 13/يونيو/2020 - 02:14 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، السبت، مشروع الصالة المغطاة المقامة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم الانتهاء من إنشائها وفق المعايير الدولية، وتسع لعدد 7500 مشجع، ومن المقرر أن تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام بمصر فى يناير 2021.

وشملت جولة الوزير تفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة المقامة على مساحة 93 فدانًا، والتى تتضمن بجانب الصالة المغطاة مجموعة متنوعة من الإنشاءات الرياضية منها مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية وملاعب متعددة الأغراض، وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال، وصالات للألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب للتنس، ومبني ملاعب للإسكواش، ومبنى ثقافي تكنولوجي، وآخر اجتماعي، ومنطقة خدمات.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي المبنى المخصص للوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى مسئولى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المجهود المبذول فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد صرحًا رياضيًا عملاقًا يضاف إلى رصيد المنشآت الرياضية والشبابية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى حرصه خلال الفترة الراهنة على متابعة الأعمال الإنشائية الجارية بالصالات المغطاة التى ستستضيف فعاليات مونديال العالم لكرة اليد 2021 لرصد معدل الإنجاز بها، والتأكيد على الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية بها فى الأوقات المحددة لها بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع مسئولى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأشار وزير الرياضة إلى التنسيق والمتابعة بشكل دوري مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد لمناقشة أي مستجدات متعلقة بالبطولة، المقرر إقامتها فى يناير المقبل، ومراجعة توقيتات الانتهاء من الصالات المغطاة، وكل الأمور اللوجستية والإدارية والفنية المتعلقة بالبطولة، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على إبهار العالم فى استضافتها لمونديال اليد بفضل ما تتمتع من إمكانيات وقدرات تؤهلها لذلك، علاوة على الخبرة التنظيمية المتوفرة على مستوى استضافة البطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب.

وكان وزير الشباب والرياضة قد قام خلال الأيام الماضية بزيارة مشروع إنشاء كل من الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإسكندرية والمقرر لهما استضافة بطولة العالم لكرة اليد مع الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة.
لمتابعة معدلات الإنجاز.. أشرف صبحي يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.. صور
لمتابعة معدلات الإنجاز.. أشرف صبحي يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.. صور
لمتابعة معدلات الإنجاز.. أشرف صبحي يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية.. صور
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