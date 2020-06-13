أخبار التوك شو.. انخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة.. وتوافر لقاح كورونا قبل نهاية العام.. وعودة العمل بالمحاكم لعدم تعطيل حياة المواطنين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم، السبت، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدأت في تنفيذ مبادرة وعى وأمان بغرض استثمار انتشار أعضاء التنسيقية الذين يشكلون أكثر من 27 حزبا سياسيا على مستوى الجمهورية.





وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية تتعاون بشكل مباشر مع وزارة الصحة، ليس فقط لرفع الوعى لدى المواطنين، ولكن من أجل توفير المستلزمات الطبية للمواطنين فى العزل المنزلى.





قال المستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة، إن مجلس الدولة منذ 9 مايو الماضي، بدأ في العودة للعمل بصورة جزئية وتدريجية، حيث بدأت بعض الدوائر بالعمل بالقسم القضائي.





وأضاف "كرسوع" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العودة التدريجية والجزئية، من أجل الإطمئنان على القضاة والمتقاضين والمحامين بالمحاكم، مما جعل المجلس يطبق الإجراءات الاحترازية التى أقرت بها الدولة ووزارة الصحة المصرية.





قال لقمان سليم، المحلل السياسي، إن ما شهدته لبنان أمس لم يكن على الإطلاق تظاهرا عفويا يقوم به مواطنون غاضبون من الوضع الاقتصادى، وإنما كان أشبه بعمل شبه عسكري ممنهج قامت به مجموعات معروفة ومحمية فى العمل السياسي.





وأضاف "سليم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما حدث أمس من تظاهرات كان إجمالا بالرسائل السياسية التى يوجهها فريق حزب الله ومن معه فى كل الأطراف الآخرين، مؤكدا أنها مستعدة للذهاب للمواجهة السياسية إلى حد إحراق البلاد.





قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الجانب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم بالعديد من الاتصالات وتبادل وجهات النظر والآراء مع رؤساء دول العالم، آخرهم مكالمة هاتفية للرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، لحل الأزمة الليبية.





وأضاف السفير محمد عبد الحكم عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مصر تبحث عن أفضل تسوية سياسية للأزمة الليبية ، والتي تضمن وحدة المؤسسات الوطنية الليبية، ووقف التدخلات الأجنبية داخل الأراضي الليبية.





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 3 درجات تقريبًا، وذلك طبيعي في تلك الفترة من العام.





وأوضح الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أننا في نهاية فصل الربيع والذي يعرف في تلك الفترة بالتقلبات الجوية والمنخفضات الصحراوية، لافتًا إلى أن تلك التقلبات والارتفاع في درجة الحرارة ستنتهي بانتهاء اليوم.









قالت الإعلامية لميس سلامة، إنها تتمنى النجاح والتوفيق لكل طلاب الثانوية العامة الذين ستبدأ امتحاناتهم الأسبوع القادم، وأن يحقق كل طالب حلمه بالالتحاق بالكلية والتخصص الذي يرغبه، موجهة رسالة لكل الطلاب وأولياء الأمور: "متقلقوش أبدًا".





وأضافت لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم اتخذت كل الإجراءات التي تمنع انتشار العدوى للحفاظ على سلامة الطلاب.





قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بالشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية: إنه بنهاية العام الحالى أو بداية العام القادم من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا، حيث إن هناك أكثر من مئات الشركات الآن تعمل على توفيره.





وأضاف "البلبيسي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى حالة توفير لقاح لكورونا من قبل أمريكا وبريطانيا وألمانيا أو أى دولة، فستكون الأولوية لذلك اللقاح ستكون لهذه الدول، موضحا أن دول العالم الثالث ستكون فى آخر اللائحة لتوصيل المصل.





قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، طريقة عمل فراخ بالخضار.





قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق: إن المحافظات التى يوجد بها أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى القاهرة والجيزة والقيلوبية، فيما سجلت البحر الأحمر ومرسي مطروح وجنوب سيناء أقل عدد إصابات بمحافظات مصر، أى المناطق السياحية، ولذلك شجع على السياحة فى تلك المناطق لدوران عجلة الإقتصاد.





وأضاف "المر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السلاح الوحيد للقضاء على الفيروس هو سلاح الوقاية، من خلال الإلتزام بالتباعد الإجتماعى، حيث أنه لا يوجد أى شخص يستطيع دفع ثمن البقاء بالمنزل إقتصاديا وإجتماعيا وصحيا، ولذلك تم تغيير معنى الجملة من "ابقى فى المنزل" إلى "أبقى يقظ".





قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق: إن القاهرة الكبرى تتصدر المحافظات والمناطق في أعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحا أن سكان القاهرة أغلبهم من المحافظات، وبالتالى تحتاج إلى أبحاث وبائية لتحديد بؤر الإصابات بفيروس كورونا في مصر.





وأضاف "المر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السلاح الوحيد للقضاء على الفيروس هو سلاح الوقاية عبر الالتزام بالتباعد الاجتماعى، مؤكدا أنه لا يوجد أى شخص يستطيع دفع ثمن البقاء بالمنزل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، حيث تم تغيير معنى الجملة من "ابقَ فى المنزل" إلى "ابقَ يقظا".