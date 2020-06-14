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برلمان

اليوم .. اقتصادية النواب تناقش جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:03 ص
قناة السويس
قناة السويس
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فريدة محمد

تعقد  اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الأحد، لمتابعة اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والاجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.

يبحث الاجتماع  كيفية جذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي.

كما تناقش اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أيضا خلال اجتماعها تغير انماط وأشكال التجارة العالمي وتأثير ذلك علي الاقتصاد الوطني.

وتعقد اللجنة الاجتماع بحضور  المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و برئاسة النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
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