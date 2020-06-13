تصدرت ترند تويتر.. آمال ماهر تتألق من أمام الأهرامات بـ 16 أغنية مع هاني فرحات

تصدرت الفنانة آمال ماهر ترند تويتر بعد تألقها في حفلها المباشر على قناة MBC مصر من أمام الأهرامات بقيادة المايسترو هاني فرحات. حيث قدمت آمال ماهر 16 أغنية بدأتها ب " ياما عز عليا بعادك، أعرف منين، من السنة للسنة، ضميري بيأنبني، قالوا بالكتير، بداية بدايتك، لو كان بخاطري، ماتسبنيش، اتقي ربنا فيا، يا عيني عليكي يا طيبة، أديني فرصة كما قدمت أغنية العيون السود للفنانة القديرة وردة وأغنية على قد الشوق للفنان عبد الحليم حافظ وأغنية أنت وحدك من كلمات تركي آل شيخ والحان رابح صقر وقامت بغناء اللي قادرة أحدث أغاني آمال ماهر والتي تعتبر المرة الأولى التي تقدمها لايف للجمهور وأختتمت الحفل بأغنية طوبة فوق طوبة.





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ويعتبر هذا هو الحفل الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة unplugged وبدون جمهور منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح الذين ظهروا وهم يرتدوا كمامات خلال الحفل.





وخلال الحفل قامت آمال ماهر بقراءة بعض تعليقات الجمهور التي وصلت لها على قناة اليوتيوب الرسمية وصفحة فيس بوك التي تم بث الحفل عليهم بشكل مباشر بجانب قناة MBC مصر ومنصة "شاهد".





يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.



