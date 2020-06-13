AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تصدرت ترند تويتر.. آمال ماهر تتألق من أمام الأهرامات بـ 16 أغنية مع هاني فرحات

السبت 13/يونيو/2020 - 03:39 م
امال ماهر
امال ماهر
Advertisements
أحمد إبراهيم - محمد نحلة
تصدرت الفنانة آمال ماهر ترند تويتر بعد تألقها في حفلها المباشر على قناة MBC  مصر من أمام الأهرامات  بقيادة المايسترو هاني فرحات. حيث قدمت آمال ماهر 16 أغنية بدأتها ب " ياما عز عليا بعادك، أعرف منين، من السنة للسنة، ضميري بيأنبني، قالوا بالكتير، بداية بدايتك، لو كان بخاطري، ماتسبنيش، اتقي ربنا فيا، يا عيني عليكي يا طيبة، أديني فرصة كما قدمت أغنية العيون السود للفنانة القديرة وردة وأغنية على قد الشوق للفنان عبد الحليم حافظ وأغنية أنت وحدك من كلمات تركي آل شيخ والحان رابح صقر وقامت بغناء اللي قادرة أحدث أغاني آمال ماهر والتي تعتبر المرة الأولى التي تقدمها لايف للجمهور وأختتمت الحفل بأغنية طوبة فوق طوبة.

أقرا ايضا 



ويعتبر هذا هو الحفل الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة unplugged  وبدون جمهور منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح الذين ظهروا وهم يرتدوا كمامات خلال الحفل.

وخلال الحفل قامت آمال ماهر بقراءة بعض تعليقات الجمهور التي وصلت لها على قناة اليوتيوب الرسمية وصفحة فيس بوك التي تم بث الحفل عليهم بشكل مباشر بجانب قناة MBC  مصر ومنصة "شاهد".

يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات/ تركي آل الشيخ والحان/ رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة/ آمال ماهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آمال ماهر: "اللي قادرة" أغنية تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح

آمال ماهر تحيى حفلا أمام الأهرامات بدون جمهور.. تفاصيل

الجمعة.. حفل آمال ماهر على الهواء مباشرة من الأهرامات على MBC بدون جمهور

أمال ماهر تروج لحفلها بالأهرامات.. الجمعة

ماتسبنيش لـ آمال ماهر تحقق 7 ملايين مشاهدة.. فيديو

آمال ماهر تحدث جدلا قبل أيام من حفلها الغنائي

ترشيحاتنا

من مستشفى أبو خليفة للعزل.. أطباء: الحالة العامة للفنانة رجاء الجداوي مستقرة وتتحسن تدريجيا

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور

حميات إمبابة:عدة دول اقتربت من التوصل لعلاج كورونا

بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

دعاء فاروق ترد على أنباء خلافها مع مفيدة شيحة

متشتريش وخلاص.. تعرف على نوع الكمامة الأفضل لمنع الإصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أعمال العنف والتخريب.. سعد الحريري في جولة وسط بيروت.. صور

هل تحميك من كورونا؟.. أمراض تصيبك في هذا الوقت وتعزز المناعة

بالأزرق السماوى.. أصالة نصري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام