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برلمان

برلماني يطالب مجلس النواب بسرعة مناقشة قانون الإدارة المحلية

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
طالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مجلس النواب بسرعة مناقشة قانون الإدارة المحلية على البرلمان، وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه وإقراره قريبًا.

وأكد "النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ضرورة مناقشة مجلس النواب لقانون الإدارة المحلية ، خاصة فى ظل مناقشة البرلمان لقوانين الانتخابات المقدمة من ائتلاف "دعم مصر" خلال جلسات الأسبوع الماضى.

وتوقع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن يتم مد دور الانعقاد الحالى حتى شهر أغسطس المقبل ، والذى من المقرر ان ينتهى نهاية شهر يونيو الحالى ، وذلك لمناقشة عدد من القوانين التى تأخر مناقشتها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان قد أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة للمجلس يوم الأثنين الماضى على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد الموافق 14 يونيو الجاري.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.

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