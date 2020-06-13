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مرأة

كيف أعالج طفلي نفسيا من التوتر بسبب فيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يقول الباحثون إن الأطفال يمكنهم معرفة متى يكون الآباء تحت الضغط حتى لو حاول الآباء إخفاء قلقهم، وأكد الخبراء أنه خلال جائحة COVID-19 من المهم أن يعترف الآباء بضغوطهم لأطفالهم بطريقة مناسبة للعمر.

وطلب الخبراء اقتراح أنشطة مثل الرقص العائلي أو رسم الحفلات كطرق للمساعدة في تخفيف ضغوط الأطفال ومساعدة الابناء على التأقلم.

وقال ويسنر هيلث وهو أحد الخبراء، أن إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية يمكن أن يكون مفيدًا وهذا يشمل كتابة المجلات والتأمل وتسجيل الوصول الذاتي، والمناقشات مع الأصدقاء والعائلة.

وعندما يتعلق الأمر بمساعدة الأطفال على إدارة مستويات التوتر، يقترح ويسنر إنشاء أو الحفاظ على روتين لان استمرار الطقوس العائلية المنتظمة مثل العشاء ووقت النوم يمكن أن يثبت الاستمرارية.

وبالنسبة للأطفال الذين يواجهون صعوبة في التعبير عن أنفسهم شفهيًا، يمكن لأنشطة مثل وقت اللعب والرسم والمشاركة أن تساعدهم على التعبير عن مشاعرهم.

ومع بقاء الأطفال وأفراد العائلة الآخرين في المنزل، يقول Wesner أن هذا يخلق فرصة للتواصل العائلي مثل حفلة رقص في غرفة المعيشة أو ليلة فيلم.

ويمكن أيضًا تشجيع الأطفال على التواصل مع أصدقائهم أو أفراد العائلة الممتدة عبر الهاتف أو عبر دردشة الفيديو.
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