لمواجهة كورونا.. تعقيم الوحدة المحلية بقرية شنبارة بالشرقية.. صور

قاد المحاسب حسام الشناوي رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق يرافقة المحاسب "حمدي الصعيدي" مسئول المتابعة والغلق بالوحدة حملة مكبرة لتطهير وتعقيم قري الوحدة المحلية لمواجهة أنتشار فيروس كورونا.

أكد رئيس الوحدة المحلية انه تم شن حملة تعقيم وتطهير مكبرة لقري "حوض الطرفة وشنبارة وكفر التميمي وأبونجاح" بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور "محمد بركات" مدير المديرية.

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وأضاف "الشناوي" الي انه تم تعقيم الأماكن والمنشأت الهامة والحيوية بالأضافة الي مستشفي طب الأسرة بقرية شنبارة وذلك في ضوء الأجراءات الوقائية والأحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما أكد "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق استمرار رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مدي التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال والغاء التجمعات وفض الأسواق والسويقات الشعبية بمختلف قري المركز للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.